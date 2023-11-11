Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы команды на победу в игре 15-го тура РПЛ против «Ростова».

«Думаю, что «Спартак» – фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с «Локомотивом» в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у «Спартака» будет преимущество над «Ростовом».

Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», – сказал Мостовой.