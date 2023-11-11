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    Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы команды на победу в игре 15-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Думаю, что «Спартак» – фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с «Локомотивом» в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у «Спартака» будет преимущество над «Ростовом».

    Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» примет «Ростов» в воскресенье в 19:30 мск.
    • Спартаковцы занимают 6-е место в таблице РПЛ.
    • Ростовчане идут на 11-й строчке в лиге с 4-очковым отрывом от зоны стыков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2023 09:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15

      Анатолий-Побочин-google 11 ноября, 22:49

      Мост так и мечит на место Абаскаля

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 ноября, 12:23

      Судьи запряжены за Спартак,не зря встречались! А там посмотрим! Если смотреть реально то команды одного уровня

      2
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      Рейтинг: +342

      ЗаЖиМ 11 ноября, 11:56

      Бадаевское твой фаворит.

      1
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 11 ноября, 10:56

      Александр, что за аргументация - прошлую игру с Локомотивом, Спартак в меньшинстве сыграл неплохо, поэтому у него преимущество? Лично я в этом никакого преимущества не вижу, про ту игру забыть надо. Ты бы, уважаемый Мостовой про готовность основных игроков порассуждал бы, нам бы поинтересней было. По мне, команды в равной готовности к игре подошли. Ставлю на Спартак не проиграет (согласен не оригинально, но тем не менее).

      2
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 10:14

      Ростов ни о чём, сдулся. Но всё равно для аутсайдера сви ней он классом повыше будет. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 14:03

      Шо опять, ПАЛКУ МЕНЯЮТ?

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 11 ноября, 15:26

      Чтобы меня шокировать, тебе придется сказать что-нибудь умное! Гыгыгы

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 11 ноября, 10:09

      Поближе к тапкам подвинулся царёк.Вдруг победят, а он усталый.

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