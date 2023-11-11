Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах»

Тупые американцы до сих пор думают, что у нас по улицам городов бродят медведи, русские пьют чай исключительно из блюдца, все связаны с КГБ или мафией, никогда не улыбаются, ходят в шапке-ушанке, ежедневно пьют водку на здоровье, не мёрзнут на морозе и в каждой квартире имеются Матрёшки! Гыгыгы
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о реальной жизни в России на фоне западных стереотипов.
– Жизнь в Москве сильно отличается от нью-йоркской?
– Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее. Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос.
В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо.
И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Еще до того, как перешел в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились.
Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создается в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами.
– После переезда из Нью-Йорка чувствовал на себе давление?
– Да, американские друзья и знакомые писали, что мне нужно одуматься. Родные, девушка тоже переживали.
Но я объяснил им, что в Москве все спокойно, что здесь я в безопасности. Девушка приехала и убедилась в этом лично.
- 26-летний Медина в России с января 2022 года.
- Прошлым летом он перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 млн евро + бонусы.
- В этом сезоне парагваец провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.