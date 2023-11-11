Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о реальной жизни в России на фоне западных стереотипов.

– Жизнь в Москве сильно отличается от нью-йоркской?

– Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее. Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос.

В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо.

И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Еще до того, как перешел в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились.

Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создается в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами.

– После переезда из Нью-Йорка чувствовал на себе давление?

– Да, американские друзья и знакомые писали, что мне нужно одуматься. Родные, девушка тоже переживали.

Но я объяснил им, что в Москве все спокойно, что здесь я в безопасности. Девушка приехала и убедилась в этом лично.