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    • Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах»

    Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о реальной жизни в России на фоне западных стереотипов.

    – Жизнь в Москве сильно отличается от нью-йоркской?

    – Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее. Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос.

    В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо.

    И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Еще до того, как перешел в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились.

    Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создается в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами.

    – После переезда из Нью-Йорка чувствовал на себе давление?

    – Да, американские друзья и знакомые писали, что мне нужно одуматься. Родные, девушка тоже переживали.

    Но я объяснил им, что в Москве все спокойно, что здесь я в безопасности. Девушка приехала и убедилась в этом лично.

    • 26-летний Медина в России с января 2022 года.
    • Прошлым летом он перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 млн евро + бонусы.
    • В этом сезоне парагваец провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    11.11.2023 08:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 10:29

      Тупые американцы до сих пор думают, что у нас по улицам городов бродят медведи, русские пьют чай исключительно из блюдца, все связаны с КГБ или мафией, никогда не улыбаются, ходят в шапке-ушанке, ежедневно пьют водку на здоровье, не мёрзнут на морозе и в каждой квартире имеются Матрёшки! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 19:16

      Вообще улыбаюсь. Иногда.

      1
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 11 ноября, 09:47

      Живём по стереотипам М. Задорнова....
      Ну тупые....

      2
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      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 ноября, 19:17

      Да бестолочи они

      1
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 11 ноября, 09:46

      Молодец. Теперь остается еще игрой показать свое хорошее отношение к России в целом и к Спартаку в частности. А то играешь, так себе пока что. Не юниор уже, взрослый мужик.

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