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    • Медина: «После перехода в «Спартак» меня стали узнавать намного чаще!»

    Медина: «После перехода в «Спартак» меня стали узнавать намного чаще!»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заметил, что с лета его чаще узнают на улице.

    «Часто ли узнают меня в метро? После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания. Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть», – сказал парагваец.

    • В текущем сезоне Медина провел за «Спартак» 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.
    • За прошлый сезон в ЦСКА парагваец сыграл 33 встречи, отметился в них 11 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.
    • «Спартак» заплатил за Медину 6 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    10.11.2023 14:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1061

      Mirak92 10 ноября, 15:09

      Наверное пи..ы хотят дать))

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 10 ноября, 14:41

      «Ну, короче, шел из бани да и все, что там рассказывать. Иду, короче, настроение было такое нормальное, солнце светит, птицы поют. Иду, никого не трогаю, морда красная. Она у меня всегда красная после бани. И вдруг слышу сзади шаги, поворачиваюсь, а за мной какой-то парень бежит с деревянным веслом в руках, радостный такой. Я смотрю, он ненашинский, думаю может что спросить? А он с разбегу мне веслом как даст. Он стоит и смотрит на меня, я говорю: «Что делаешь-то, иди отсюда!..»

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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 10 ноября, 14:40

      "Часто ли узнают меня в метро?" - Для начала надо было спросить, а бываете ли в Метро ? )))

      0
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