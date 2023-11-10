Медина: «После перехода в «Спартак» меня стали узнавать намного чаще!»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заметил, что с лета его чаще узнают на улице.
«Часто ли узнают меня в метро? После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания. Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть», – сказал парагваец.
- В текущем сезоне Медина провел за «Спартак» 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.
- За прошлый сезон в ЦСКА парагваец сыграл 33 встречи, отметился в них 11 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.
- «Спартак» заплатил за Медину 6 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Спартака»