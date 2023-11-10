Джанашия ответил, когда Россию вернут в международный футбол

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возвращении России на международную арену.

«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем всe вернeтся, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться – всех там рвать.

Как скоро Россия вернeтся? Полгода. Максимум – год», – сказал Джанашия.