Джанашия ответил, когда Россию вернут в международный футбол

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возвращении России на международную арену.
«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем всe вернeтся, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться – всех там рвать.
Как скоро Россия вернeтся? Полгода. Максимум – год», – сказал Джанашия.
- Россия отстранена с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- 20 ноября россияне примут в Волгограде Кубу.
Источник: «Чемпионат»