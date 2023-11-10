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    • Джанашия ответил, когда Россию вернут в международный футбол

    Джанашия ответил, когда Россию вернут в международный футбол

    Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возвращении России на международную арену.

    «Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем всe вернeтся, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться – всех там рвать.

    Как скоро Россия вернeтся? Полгода. Максимум – год», – сказал Джанашия.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • 20 ноября россияне примут в Волгограде Кубу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2023 13:44
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 10 ноября, 16:23

      Эх Заза, не скоро это будет, даже после того как допустят отношение будет ниже плинтуса, ох и трудно будет играть ребятам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25391

      bset 10 ноября, 15:22

      Скриньте прогнозиста. В 2030 угарнем над ним.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:16

      Ему ли не знать.
      Кажется , что он и не знает причины изоляции, так УЕФА балуется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 10 ноября, 13:51

      Оооо! Заза, наверное, имеет эксклюзивную информацию из Кремля!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Давид59 10 ноября, 14:39

      Или с Валдая ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 > VVM1964 10 ноября, 15:29

      Ну это по сути одно и тоже

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13542

      Вомбат > Давид59 10 ноября, 16:05

      Именно. А на самом деле его источник информации - бутыль хорошего грузинского вина. Причем большая. Она делает человека добрым и его прогнозы на будущее благостными.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Давид59 10 ноября, 19:07

      Не скажи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > VVM1964 10 ноября, 19:09

      Уточни

      0
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Давид59 10 ноября, 23:52

      Воздержусь ... (

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