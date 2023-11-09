В Занзибаре назвали планируемые сроки матча с Россией

Генеральный секретарь Занзибарской футбольной федерации Хуссейн Ахмада предположил, что африканская команда может сыграть с Россией в следующий международный перерыв, который будет в марте.
«Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября – слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если все получится», – сказал Ахмада.
- Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.
- 20 ноября сборная России примет в Волгограде Кубу.
- Сообщалось, что сборная России в 2024 году может провести товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.
- Занзибар не является членом ФИФА и не принимает участия в Кубке Африканских наций, поскольку является автономией в составе Танзании.
Источник: Sport24