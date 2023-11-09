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    В Занзибаре назвали планируемые сроки матча с Россией

    Генеральный секретарь Занзибарской футбольной федерации Хуссейн Ахмада предположил, что африканская команда может сыграть с Россией в следующий международный перерыв, который будет в марте.

    «Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября – слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если все получится», – сказал Ахмада.

    • Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • 20 ноября сборная России примет в Волгограде Кубу.
    • Сообщалось, что сборная России в 2024 году может провести товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.
    • Занзибар не является членом ФИФА и не принимает участия в Кубке Африканских наций, поскольку является автономией в составе Танзании.

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    Источник: Sport24

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    09.11.2023 19:04
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 16 часов назад

      Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой======
      Да понятно все.Типа ---вы вот Камеруну за товарняк заплатили стока, а нам предлагаете поменьше.Несогласные мы...Идет торг.Базар есть базар.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12435

      ВетеR > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      бусами и огненной водой рассчитаются, видно ещё в цене не сошлись

      0
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      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > ВетеR 15 часов назад

      Бусы и огненная вода нонче в Африке не канает.Там знают что есть то, что намного лучше---вездеХод по имени американский доллар. Вот его и затребуют занзибарцы. На предложение оплаты российскими рублями --пошлют на африканский йух.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      гривен пару вагонов им на растопку дадуть . благо этого гамна навалом .

      3
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      у тя скоко ботов в ВК ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      А тебе ЦПСошники в чём платють ? В занзибарских камушках ? А мож мадагаскарскими ракушками ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12435

      ВетеR 16 часов назад

      О Боже, соперник зверь
      Нужно принять вызов грандов

      Племена Кука на очереди

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2349

      spam2009 16 часов назад

      Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и сахаре, на горе Фернандо По, где гуляет лимпопо

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > spam2009 16 часов назад

      Здешний айболит --https://bombardir.ru/profile/395590-- канеш отреагировал ...
      И встал Айболит, побежал Айболит.
      По полям, но лесам, по лугам он бежит.
      И одно только слово твердит Айболит:
      «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 17 часов назад

      Выбора нет,играть надо

      1
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      Рейтинг: +25331

      bset > WILDLING_HRUNDEL 16 часов назад

      И выборов тоже

      2
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > bset 16 часов назад

      Там все обнуленные

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 17 часов назад

      Круто) огласите весь список пожалуйста!)

      4
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