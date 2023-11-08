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    • Тарасова высказалась о приглашении Загитовой на матч «Локомотива»

    Тарасова высказалась о приглашении Загитовой на матч «Локомотива»

    Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила приглашение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив»«Рубин», закончившийся победой москвичей со счетом 3:0.

    «Какая разница? Чего обсуждать, кто и кого в гости пригласил? Почему футбольный клуб не может пригласить известную фигуристку к себе на матч? Почему это должно обсуждаться? Это ваше дело? Если она пойдет, значит, это полезно.

    Не думаю, что «Локомотив» может увеличить аудиторию за счет приглашения Загитовой на матч. Какая невозможная глупость! Аудиторию надо увеличивать за счет продажи билетов», – сказала Тарасова.

    • Перед игрой Загитова провела автограф-сессию в музее «Локомотива».
    • Она присутствовала на матче в футболке московского клуба.

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    Источник: Legalbet

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    08.11.2023 19:27
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