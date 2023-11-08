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    • Фанаты «Боруссии» протестуют в адрес УЕФА: «Вас волнуют только деньги»

    Фанаты «Боруссии» протестуют в адрес УЕФА: «Вас волнуют только деньги»

    Болельщики «Боруссии» Д устроиил акцию протеста на матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:0).

    Немецкие болельщики обратились в УЕФА через баннер, написав: «Вас не волнует спорт. Всe, что вас волнует, – деньги». Также с трибун на поле были брошены модели золотых слитков.

    • Причина недовольства фанатов – новый формат Лиги чемпионов, который будет со следующего сезона. Вместо группового этапа будет швейцарская система, а количество участников основной стадии увеличится до 36.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 09:30
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