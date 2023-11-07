«Динамо» и «Оренбург» сыграют в матче 15-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 12 ноября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Динамо» – «Оренбург»
- победа «Динамо» – 1.66
- ничья – 4.30
- победа «Оренбурга» – 4.70
Источник: Бомбардир