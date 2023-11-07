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«Реал» – «Брага»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

7 ноября 2023, 05:45

В среду, 8 ноября, «Реал» и «Брага» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (Квартет C) .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Испании, в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда в трех матчах Лиги чемпионов выиграла все три игры, забила шесть голов и пропустила три мяча. В активе «Реала» девять очков, а отставание от идущего на втором месте «Наполи» составляет только три очка.

«Брага»

Португальцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. Команда в трех матчах выиграла одну встречу, а также дважды потерпела поражения. «Брага» забила пять голов и пропустила шесть мячей. Отставание от второй команды составляет три балла.

Факты о личных встречах

Команды только один раз играли друг с другом. Та встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу мадридского «Реала».

Прогноз на матч «Реал» – «Брага»

В предстоящей встрече мадридцы выглядят фаворитом матча. Наверняка команда и сможет одержать победу в этой встрече с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа мадридского «Реала» (1.23), тотал больше 2.5 (1.34), обе забьют – нет (2.08).

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Брага Реал
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