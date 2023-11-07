Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Реал» – «Брага»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

    «Реал» – «Брага»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

    В среду, 8 ноября, «Реал» и «Брага» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (Квартет C) .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Испании, в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    «Реал»

    Подопечные Карло Анчелотти идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда в трех матчах Лиги чемпионов выиграла все три игры, забила шесть голов и пропустила три мяча. В активе «Реала» девять очков, а отставание от идущего на втором месте «Наполи» составляет только три очка.

    «Брага»

    Португальцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. Команда в трех матчах выиграла одну встречу, а также дважды потерпела поражения. «Брага» забила пять голов и пропустила шесть мячей. Отставание от второй команды составляет три балла.

    Факты о личных встречах

    Команды только один раз играли друг с другом. Та встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу мадридского «Реала».

    Прогноз на матч «Реал» – «Брага»

    В предстоящей встрече мадридцы выглядят фаворитом матча. Наверняка команда и сможет одержать победу в этой встрече с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа мадридского «Реала» (1.23), тотал больше 2.5 (1.34), обе забьют – нет (2.08).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 05:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+