Уткин высмеял новый сериал о «Спартаке»

Экс-комментатору Василию Уткину не понравился сериал «Время «Спартака».

Премьера состоялась 4 ноября.

Серии будут выходить на «Кинопоиске».

Документальный сериал повествует о «Спартаке» в период с 1988 по 2003 год.

«Посмотрел фильм «Время «Спартака». До середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое.

Есть и хорошее. Стал смотреть в воскресенье, после кучи матчей, потому что спать не хотелось. Теперь все норм. Хочется!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.