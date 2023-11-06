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    Уткин высмеял новый сериал о «Спартаке»

    Экс-комментатору Василию Уткину не понравился сериал «Время «Спартака».

    • Премьера состоялась 4 ноября.
    • Серии будут выходить на «Кинопоиске».
    • Документальный сериал повествует о «Спартаке» в период с 1988 по 2003 год.

    «Посмотрел фильм «Время «Спартака». До середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое.

    Есть и хорошее. Стал смотреть в воскресенье, после кучи матчей, потому что спать не хотелось. Теперь все норм. Хочется!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    06.11.2023 22:47
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