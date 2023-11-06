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    Мостовой объяснил кризис «Урала»

    Александр Мостовой высказался о последних результатах «Урала».

    • «Урал» не смог победить в 9 подряд матчах РПЛ.
    • Сегодня было домашнее поражение от «Рубина» (0:1).
    • Команда идет на 12-м месте в лиге, до зоны стыков – 3 очка.

    «Когда «Урал» неплохо начал сезон, все начали шуметь. Я тогда говорил, что они проиграют и опустятся на свое место.

    Сейчас у них ограниченный состав и скамейка не сильно хорошая, поэтому они так ковыряются. Когда нет результата, то убирают тренера.

    Сейчас вопрос стоит в том, останется ли Гончаренко. До этого, когда не справлялись с работой, увольняли Евсеева в «Факеле», пришел Ташуев – и выправил ситуацию.

    Гончаренко много команд уже поменял и не дорабатывал, надо спокойно относиться к этому.

    Наверное, если его сейчас уволят из «Урала», то топ-клубы России уже не обратят на него внимание. Он во многих клубах побывал. Может быть, посмотрят на других специалистов, нужны новые лица», – заявил Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    06.11.2023 21:43
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