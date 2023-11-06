«Оренбург» пожалуется на судейство в матче с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал работу арбитров, обслуживавших игру 14-го тура РПЛ против «Ростова».
Клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.
«Ничья – это тоже результат, одно очко летит в копилку.
Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется.
Они тактируют моменты, как хотят, видят моменты, как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», – сказал Андреев.
- «Оренбург» упустил победу над «Ростовом», пропустив на 85-й минуте.
- Игру судил Роман Сафьян.
- Он проигнорировал спорный момент на 16-й минуте, когда защитник ростовчан Максим Осипенко, возможно, сыграл рукой в своей штрафной площади.
Источник: «Спорт-Экспресс»