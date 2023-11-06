«Оренбург» пожалуется на судейство в матче с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал работу арбитров, обслуживавших игру 14-го тура РПЛ против «Ростова».

Клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Ничья – это тоже результат, одно очко летит в копилку.

Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется.

Они тактируют моменты, как хотят, видят моменты, как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», – сказал Андреев.