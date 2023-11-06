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    «Оренбург» пожалуется на судейство в матче с «Ростовом»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал работу арбитров, обслуживавших игру 14-го тура РПЛ против «Ростова».

    Клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    «Ничья – это тоже результат, одно очко летит в копилку.

    Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется.

    Они тактируют моменты, как хотят, видят моменты, как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», – сказал Андреев.

    • «Оренбург» упустил победу над «Ростовом», пропустив на 85-й минуте.
    • Игру судил Роман Сафьян.
    • Он проигнорировал спорный момент на 16-й минуте, когда защитник ростовчан Максим Осипенко, возможно, сыграл рукой в своей штрафной площади.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2023 18:10
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