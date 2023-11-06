Карпин – о судействе в матче «Оренбург» – «Ростов»: «Сделаю как Гончаренко»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством и газоном по итогам матча с «Оренбургом».

Итоговый счет – 1:1.

Ростовчане ушли от поражения благодаря голу на 85-й минуте.

Игру судил Роман Сафьян.

– Мы смотрели с вами разные игры, не знаю где вы увидели преимущество «Оренбурга» во втором тайме. То, что они имели какие‑то моменты со стандартов, – да, но больше ничего не помню. Забей мы пенальти в первом тайме, игра пошла бы по‑другому.

– Работой судей довольны сегодня?

– Сделаю как Гончаренко. Промолчу.

– Поле не помешало сегодня?

– Помешало.

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