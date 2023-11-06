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    • Карпин – о судействе в матче «Оренбург» – «Ростов»: «Сделаю как Гончаренко»

    Карпин – о судействе в матче «Оренбург» – «Ростов»: «Сделаю как Гончаренко»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством и газоном по итогам матча с «Оренбургом».

    • Итоговый счет – 1:1.
    • Ростовчане ушли от поражения благодаря голу на 85-й минуте.
    • Игру судил Роман Сафьян.

    – Мы смотрели с вами разные игры, не знаю где вы увидели преимущество «Оренбурга» во втором тайме. То, что они имели какие‑то моменты со стандартов, – да, но больше ничего не помню. Забей мы пенальти в первом тайме, игра пошла бы по‑другому.

    – Работой судей довольны сегодня?

    – Сделаю как Гончаренко. Промолчу.

    – Поле не помешало сегодня?

    – Помешало.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 17:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 6 ноября, 18:34

      Помнится, Хусаинов предлагал одному такому посудить. ОТКАЗАЛСЯ. Может этим по свистку и на поле?
      Надо свое дело делать, а не стрелочников искать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +66

      MERZAVETC 6 ноября, 18:14

      Надо отменить все поля, что бы больше никому не мешали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57622

      MaxRnD 6 ноября, 18:11

      По сравнению с предыдущим кубковым матчем с Уралом, в этой игре к судейству вопросов просто НЕТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 17:50

      Молодец Карпуша, вот умеет поставить писарчуков в такую позу, что глупых вопросов больше ему не задают

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Suvorov71 6 ноября, 18:56

      То есть первый вопрос писарчука ("Как вы, ВГ, допустили, что у Оренбурга во втором тайме было такое большое преимущество?") вам кажется неглупым. Понятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 6 ноября, 17:43

      Ну , хоть не как Артём Сергеевич.)Взялся Георгич за любимое занятие -подудонить по поводу и без повода. Только заиграли, так нет.

      6
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