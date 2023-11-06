Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Оренбургом»

Справедливым было бы поражение для обеих команд. Но увы, такого не бывает. Такого не качественного футбола я давно не видел. Наверное в 1-ой лиге лучше играют.
Валерий Карпин ответил, справедлив ли результат матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».
- Итоговый счет – 1:1.
- Ростовчане ушли от поражения благодаря голу на 85-й минуте.
- В 1-м тайме команда Карпина не реализовала пенальти.
«Хотелось лучшего результата, но игра хорошая для обеих команд. И «Оренбург», и мы показали равную игру.
Может быть, ничья – справедливый результат», – сказал Карпин.