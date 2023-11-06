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    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Оренбургом»

    Валерий Карпин ответил, справедлив ли результат матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

    • Итоговый счет – 1:1.
    • Ростовчане ушли от поражения благодаря голу на 85-й минуте.
    • В 1-м тайме команда Карпина не реализовала пенальти.

    «Хотелось лучшего результата, но игра хорошая для обеих команд. И «Оренбург», и мы показали равную игру.

    Может быть, ничья – справедливый результат», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5983

      neim 6 ноября, 17:50

      Справедливым было бы поражение для обеих команд. Но увы, такого не бывает. Такого не качественного футбола я давно не видел. Наверное в 1-ой лиге лучше играют.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > neim 6 ноября, 18:37

      Игра была хорошей! Ты точно эту игру смотрел? В очках? И говори конкретно, наверное не прокатит,говори я считаю что третья лига и далее...

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