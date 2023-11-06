В «Оренбурге» ответили на критику поля со стороны Карпина

А чего это проквас один визжит ? Где остальное хрячьё ? После ВЕЛИКОЙ НИЧЬЕЙ ВЕЛИКАГА КЛУПА накидались тормозухи и по "обезьянникам" чалятся .
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал заявление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
- Сегодня команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 14-м туре РПЛ.
- Матч прошел на стадионе «Газовик», где постелен искусственный газон.
- Карпин после игры сказал, что «поле сегодня помешало».
«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот.
Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», – сказал Андреев.