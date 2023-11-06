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    В «Оренбурге» ответили на критику поля со стороны Карпина

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал заявление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    • Сегодня команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 14-м туре РПЛ.
    • Матч прошел на стадионе «Газовик», где постелен искусственный газон.
    • Карпин после игры сказал, что «поле сегодня помешало».

    «Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот.

    Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», – сказал Андреев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2023 19:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 6 ноября, 20:13

      А чего это проквас один визжит ? Где остальное хрячьё ? После ВЕЛИКОЙ НИЧЬЕЙ ВЕЛИКАГА КЛУПА накидались тормозухи и по "обезьянникам" чалятся .

      3
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 19:31

      В наше время сидя на трубе и с таким полем,прямая дорога впердив

      1
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 19:46

      клон- успокойся

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 19:30

      Вас уже не допускали в вышку из за стадиона! Теперь с полем впердив отправить надо

      1
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      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 19:44

      Дэбил- это же фарм клуб питерской помойки ИДИОТ

      0
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 6 ноября, 19:54

      Фарм клуб Зенита это сви ньи, регулярно заглатывающие по самые гланды и приносящие Зениту 6 очков. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 20:00

      Чтоооо опять, палку вытащили, ну не переживай сейчас вставят

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 6 ноября, 20:24

      Ты с сайта уходишь хоть иногда?) В охране работаешь сутками что ли и тут торчишь пасешься ******

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 20:51

      ну ты же мразь помойная не даешь отдыха. да еще головаболит рядом, а вас всех нужно у помойки разложить , полка вжопу вставить так что покой мне только снится

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      Рейтинг: +57622

      MaxRnD > Suvorov71 7 ноября, 10:31

      Совсем не факт, что (с) "помойная", но к болельщикам Ростова этот новоиспечённый сайтовский обморок точно не имеет никакого отношения

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > MaxRnD 7 ноября, 10:42

      Да это известно, это клон помойного вируса fakejd- он создает клоны и вешает эмблемы клубов

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