Мостовой назвал игровой компонент, который нужно улучшить Пиняеву

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Пиняев очень хорошо чувствует себя на оперативном просторе. Защитники это понимают и стараются не давать ему свободных зон.
В дриблинге Сергей один из лучших, но надо улучшить реализацию. Большинство своих мячей Пиняев забил после контратак.
Бывают случаи, когда футболист не находится в оптимальной физической форме или испытывает проблемы со здоровьем. Это снижает его результативность на поле.
Может, Пиняев сейчас не готов на 100%, он никогда не проводит все 90 минут на поле», – заявил Мостовой.
- Пиняеву на прошлой неделе исполнилось 19 лет.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»