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    • Мостовой назвал игровой компонент, который нужно улучшить Пиняеву

    Мостовой назвал игровой компонент, который нужно улучшить Пиняеву

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Пиняев очень хорошо чувствует себя на оперативном просторе. Защитники это понимают и стараются не давать ему свободных зон.

    В дриблинге Сергей один из лучших, но надо улучшить реализацию. Большинство своих мячей Пиняев забил после контратак.

    Бывают случаи, когда футболист не находится в оптимальной физической форме или испытывает проблемы со здоровьем. Это снижает его результативность на поле.

    Может, Пиняев сейчас не готов на 100%, он никогда не проводит все 90 минут на поле», – заявил Мостовой.

    • Пиняеву на прошлой неделе исполнилось 19 лет.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2023 14:30
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