Мостовой назвал игровой компонент, который нужно улучшить Пиняеву

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев очень хорошо чувствует себя на оперативном просторе. Защитники это понимают и стараются не давать ему свободных зон.

В дриблинге Сергей один из лучших, но надо улучшить реализацию. Большинство своих мячей Пиняев забил после контратак.

Бывают случаи, когда футболист не находится в оптимальной физической форме или испытывает проблемы со здоровьем. Это снижает его результативность на поле.

Может, Пиняев сейчас не готов на 100%, он никогда не проводит все 90 минут на поле», – заявил Мостовой.