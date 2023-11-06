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    • Головин лидирует по числу попаданий в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

    Головин лидирует по числу попаданий в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в четвертый раз в нынешнем сезоне вошел в символическую сборную тура французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

    В матче 11-го тура с «Брестом» (2:0) он отметился голом и передачей, получив от издания оценку 8. Такая же оценка у Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Жереми Бога из «Ниццы» и Мохамеда Байо из «Гавра».

    Ранее Головин попадал в сборную L'Equipe в 4-м, 5-м и 9-м турах. Никто из игроков Лиги 1 не включался в нее чаще россиянина.

    • В матче с «Брестом» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
    • В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин отметился 5 голами и 2 передачами.
    • Его команда набрала 23 очка и находится на втором место в Лиге 1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2023 13:18
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