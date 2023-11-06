Головин сказал, считает ли себя лидером «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 11-го тура чемпионата Франции над «Брестом» (2:0). В этом матче хавбек отметился голом и передачей.

«Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу. Доволен ли тем, что принял участие в обоих голах? Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках. Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», – сказал Головин.