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    Головин сказал, считает ли себя лидером «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 11-го тура чемпионата Франции над «Брестом» (2:0). В этом матче хавбек отметился голом и передачей.

    «Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу. Доволен ли тем, что принял участие в обоих голах? Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках. Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», – сказал Головин.

    • В матче с «Брестом» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
    • В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин отметился 5 голами и 2 передачами.
    • Всего в активе Головниа 30 голов за «Монако».
    • Его команда набрала 23 очка и находится на втором место в Лиге 1.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    06.11.2023 08:28
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