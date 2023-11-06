Полузащитник «Монако» объяснил, почему Головин значим для команды

Полузащитник «Монако» Денис Закария после матча 11-го тура с «Брестом» (2:0) в Лиге 1 высказался о своем одноклубнике Александре Головине.

«Головин – фантастический игрок. Думаю, все понимают, насколько он значим для «Монако». Он один из тех игроков, которые умеют делать разницу», – сказал Закария.

В матче с «Брестом» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.

В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин отметился пятью голами и двумя передачами.

Всего в активе Головниа 30 голов за «Монако».

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