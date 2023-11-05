Галактионов прокомментировал ничью «Локо» со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

– Почему Сергей Пиняев начал игру на скамейке и почему в старте в опорной зоне вышел Даниил Куликов, а не Марио Митай, допустим?

– Я уже говорил в предматчевом интервью что касается Куликова. Он достаточно неплохо отыграл на Кубок, был готов функционально, имел опыт игры в стрессовых матчах. В опорной зоне нужен был футболист, который даст, наш взгляд, определeнное качество и динамику. Выбор пал на него. Что-то удалось, что-то – нет. Очевидно, что с потерей Артема Карпукаса из-за повреждения мы пробовали разные сочетания в этой позиции. Оптимальное качество, которое нам может дать именно тот футболист, который будет вести игру наравне с Бариновым, мы ищем. Пока такого, что один, второй или третий даeт разницу и качество, мы не видим.

Что касается Пиняева: к таким игрокам нужно подходить очень аккуратно и внимательно. Молодые ребята. Приняли решение, что он выйдет на поле по ходу матча для того, чтобы дать скорость, дать динамику. Он это сделал, но качества не совсем хватило.

– В начале, в первые минут 25, гости очень высоко прессинговали и делали это успешно. Вы были к этому готовы?

– Были готовы. Выход из-под прессинга осуществляют разные группы игроков, начиная от центральных и фланговых защитников, опорных игроков. И те взаимодействия, которые необходимо было делать, к сожалению, «Спартак» накрывал, и у нас был брак в передачах. Для того, чтобы мы в этих моментах выглядели более целостно, надо быстрее принимать решения, отрываться от своих соперников, оппонентов, и на спорных мячах – когда идeт какое-то единоборство, подбор, когда из-под тебя играют на опережение, ещe в каких-то моментах – мы не имеем права терять мяч. А таких моментов в первом тайме было очень много, когда мы только мяч отняли, его надо стараться взять под контроль, успокоиться, не форсировать, мы опять его теряем. Думаю, что этот ненужный брак внeс нестабильность в наши действия.