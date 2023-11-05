Глушаков назвал единственного игрока, способного «вытащить» «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил сиутацию в клубе.
«В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. Если Квинси Промес восстановится, только он один может вытащить команду. А всe остальное – шум‑гам», – считает Глушаков.
- Денис сейчас в костромском «Спартаке».
- Глушаков и Промес вместе брали со «Спартаком» чемпионство в 2017 году.
- Сейчас москвичи отстают от 1-го места на 10 очков.
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Источник: «Матч ТВ»