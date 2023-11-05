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    • Глушаков назвал единственного игрока, способного «вытащить» «Спартак»

    Глушаков назвал единственного игрока, способного «вытащить» «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил сиутацию в клубе.

    «В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. Если Квинси Промес восстановится, только он один может вытащить команду. А всe остальное – шум‑гам», – считает Глушаков.

    • Денис сейчас в костромском «Спартаке».
    • Глушаков и Промес вместе брали со «Спартаком» чемпионство в 2017 году.
    • Сейчас москвичи отстают от 1-го места на 10 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2023 22:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2644

      Челнинец 6 ноября, 09:01

      Вчера не вытащил, а ведь мог забить на последних минутах, мимо

      0
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      Рейтинг: +54

      bulls27 6 ноября, 06:54

      Если Абасраль покинет ,только тогда Спартак сам вытащится . Юран вытащит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 6 ноября, 02:59

      Абаскаль затащит впердив

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 5 ноября, 23:58

      А я думал,только Глушаков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Питерский князь 6 ноября, 00:05

      КНЯГИНЯ ИДИ СПАТЬ, НЕ ВОНЯЙ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 6 ноября, 06:38

      Ты близорукий, большими буквами всё пишешь?

      1
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 5 ноября, 23:03

      может и так

      1
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