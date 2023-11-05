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    • Экс-агент Писарского: «Крылья» мечтают избавиться от Владимира»

    Экс-агент Писарского: «Крылья» мечтают избавиться от Владимира»

    Бывший агент нападающего «Крыльев Советов» Виктор Панченко отреагировал на гол игрока «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ (1:2).

    «Естественно, можно сказать, что мои слова подтвердились, что переход Писарского в «Крылья» был ошибкой. Об этом говорит вся страна. Люди из футбола понимают, что игрок почти год не забивает в чемпионате. Я думал, что Владимир вообще не забьeт в этом календарном году. Это не его команда, не его стиль. «Крылья Советов» играют в другой футбол, он там потерялся.

    Я уверен, что сейчас Самара только и мечтает о том, как от него избавиться. Никто из клубов РПЛ его не купит, «Оренбург» не вернeт, они плохо расстались, и ни одна команда его не рассмотрит в аренду. Сколько у него прописано в контракте, миллиард? По-футбольному всe глупо и смешно. Как показало время, вовремя и «удачно» он поменял агента», – сказал Панченко.

    • Писарский куплен «Крыльями» в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Владимир впервые забил в РПЛ после смены фамилии.
    • Это его 2-й сезон в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    05.11.2023 17:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2470

      Fialet 5 ноября, 19:21

      Нехер было родную фамилию менять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3253

      АЛЕКС 58 5 ноября, 18:57

      Меньше понтов с публичным предложением руки и сердца,сменой фамилии,и т.д и т.п. ....больше пахать на поле. Сбитый лётчик,и не в небе а на взлёте....Как многие наши юные дарования.

      2
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      ...
      Рейтинг: +951

      АКС-74У > АЛЕКС 58 5 ноября, 19:02

      Рано хороните вместе с БЫВШИМ агентом, но того хоть понять можно, деньги потерял...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3253

      АЛЕКС 58 > АКС-74У 5 ноября, 19:12

      Он сам себя уже похоронил. Сычевой был лучше,но он умер.

      0
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      Рейтинг: +10

      ididhddn 5 ноября, 18:50

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
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      Рейтинг: +4784

      Snek 5 ноября, 18:35

      Возраст у него, 27, самый расцвет сил, вряд ли он будет в РПЛ играть ещё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида 5 ноября, 18:09

      Сычевой хорошо играл, а Писарский вообще никакущий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5406

      Ziklop 5 ноября, 18:03

      сам он звезду поймал, поплыл сломался внутри. пахать надо больше, а не плакать.

      3
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 5 ноября, 17:52

      Как всегда от "бывших" -только "хорошее"..)
      Да пробьёт Писарского ,уверен.
      Дурь и спесь заканчиваются и начнутся успехи . Хотя бы локальные.

      6
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 5 ноября, 17:38

      не понятно как он не вписался он не с хоккея пришел

      1
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 17:30

      Так ты ему все и сломал! Эти бывшие всегда фигню городят

      3
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 17:53

      клон однако

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