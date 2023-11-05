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  • Экс-агент Писарского: «Крылья» мечтают избавиться от Владимира»

Экс-агент Писарского: «Крылья» мечтают избавиться от Владимира»

5 ноября 2023, 17:25
12

Бывший агент нападающего «Крыльев Советов» Виктор Панченко отреагировал на гол игрока «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ (1:2).

«Естественно, можно сказать, что мои слова подтвердились, что переход Писарского в «Крылья» был ошибкой. Об этом говорит вся страна. Люди из футбола понимают, что игрок почти год не забивает в чемпионате. Я думал, что Владимир вообще не забьeт в этом календарном году. Это не его команда, не его стиль. «Крылья Советов» играют в другой футбол, он там потерялся.

Я уверен, что сейчас Самара только и мечтает о том, как от него избавиться. Никто из клубов РПЛ его не купит, «Оренбург» не вернeт, они плохо расстались, и ни одна команда его не рассмотрит в аренду. Сколько у него прописано в контракте, миллиард? По-футбольному всe глупо и смешно. Как показало время, вовремя и «удачно» он поменял агента», – сказал Панченко.

  • Писарский куплен «Крыльями» в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
  • Владимир впервые забил в РПЛ после смены фамилии.
  • Это его 2-й сезон в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (12)
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alefreddy
1699195122
не понятно как он не вписался он не с хоккея пришел
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Эном айс
1699195941
Как всегда от "бывших" -только "хорошее"..) Да пробьёт Писарского ,уверен. Дурь и спесь заканчиваются и начнутся успехи . Хотя бы локальные.
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Ziklop
1699196586
сам он звезду поймал, поплыл сломался внутри. пахать надо больше, а не плакать.
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Таврида
1699196983
Сычевой хорошо играл, а Писарский вообще никакущий.
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Snek
1699198532
Возраст у него, 27, самый расцвет сил, вряд ли он будет в РПЛ играть ещё.
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ididhddn
1699199428
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АЛЕКС 58
1699199862
Меньше понтов с публичным предложением руки и сердца,сменой фамилии,и т.д и т.п. ....больше пахать на поле. Сбитый лётчик,и не в небе а на взлёте....Как многие наши юные дарования.
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Fialet
1699201312
Нехер было родную фамилию менять.
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Enter2006
1699647990
Как корабль назовёшь - так он и поплывёт. Захотел стать Писарским? Иди в офис работать.
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Валя Ромашина
1714066061
Почему он фамилию поменял ?
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