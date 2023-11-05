Экс-агент Писарского: «Крылья» мечтают избавиться от Владимира»

Бывший агент нападающего «Крыльев Советов» Виктор Панченко отреагировал на гол игрока «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ (1:2).

«Естественно, можно сказать, что мои слова подтвердились, что переход Писарского в «Крылья» был ошибкой. Об этом говорит вся страна. Люди из футбола понимают, что игрок почти год не забивает в чемпионате. Я думал, что Владимир вообще не забьeт в этом календарном году. Это не его команда, не его стиль. «Крылья Советов» играют в другой футбол, он там потерялся.

Я уверен, что сейчас Самара только и мечтает о том, как от него избавиться. Никто из клубов РПЛ его не купит, «Оренбург» не вернeт, они плохо расстались, и ни одна команда его не рассмотрит в аренду. Сколько у него прописано в контракте, миллиард? По-футбольному всe глупо и смешно. Как показало время, вовремя и «удачно» он поменял агента», – сказал Панченко.