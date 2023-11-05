Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Ненахов, Фассон, Морозов, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»