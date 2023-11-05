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    • «Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Самошников, Ненахов, Фассон, Морозов, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»

    Локомотив-Спартак смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 19:20
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