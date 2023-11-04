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    «Стыд, позор»: Артета – о судействе в матче с «Ньюкаслом»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета возмущен работой судей в матче 11-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

    • По мнению испанца, нужно было отменить гол Энтони Гордона.
    • В поле судил Стюарт Этвелл.
    • «Арсенал» впервые в сезоне АПЛ проиграл.

    «Результат матча должен был быть другим. Только «Арсенал» стремился победить.

    Мне стыдно за произошедшее. За то, что гол не отменили в лиге, которую мы считаем лучшей в мире. Позор. Такие решения не соответствуют уровню лиги», – сказал испанец.

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    Источник: ВВС

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    04.11.2023 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +440

      TANNER 5 ноября, 00:46

      Моменты этого матча даже близко не стоят с ошибками судей в матче Ливерпуль - Тоттенхэм. Вот там точно позор, а тут обычные ошибки каких бывает миллион,. Но беспредела который был против Ливерпуля футбольный мир еще не видел

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