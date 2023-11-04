«Стыд, позор»: Артета – о судействе в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета возмущен работой судей в матче 11-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

По мнению испанца, нужно было отменить гол Энтони Гордона.

В поле судил Стюарт Этвелл.

«Арсенал» впервые в сезоне АПЛ проиграл.

«Результат матча должен был быть другим. Только «Арсенал» стремился победить.

Мне стыдно за произошедшее. За то, что гол не отменили в лиге, которую мы считаем лучшей в мире. Позор. Такие решения не соответствуют уровню лиги», – сказал испанец.