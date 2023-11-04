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    Гвардиола прокомментировал 1+4 Доку в матче с «Борнмутом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своего форварда Жереми Доку в матче 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (6:1).

    • У бельгийца 1+4 по системе «гол+пас».
    • 21-летний Доку стоит 28 миллионов евро.
    • Он пришел летом из «Ренна».

    «Доку – вау! Он не просто игрок для обводок один в один. Он удивил всех нас! Он великий футболист.

    Наш спортивный директор Чики Бегиристайн снова совершил невероятный поступок, приведя сюда Доку. Я думаю, он счастлив; надеюсь, он сможет оставаться в «Ман Сити» еще много-много лет!» – сказал Пеп.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    04.11.2023 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +337

      Марк Аврелий! 5 ноября, 12:09

      Как бы Грилишу не пришлось искать другое место на поле

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