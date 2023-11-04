Гвардиола прокомментировал 1+4 Доку в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своего форварда Жереми Доку в матче 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (6:1).

У бельгийца 1+4 по системе «гол+пас».

21-летний Доку стоит 28 миллионов евро.

Он пришел летом из «Ренна».

«Доку – вау! Он не просто игрок для обводок один в один. Он удивил всех нас! Он великий футболист.

Наш спортивный директор Чики Бегиристайн снова совершил невероятный поступок, приведя сюда Доку. Я думаю, он счастлив; надеюсь, он сможет оставаться в «Ман Сити» еще много-много лет!» – сказал Пеп.

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