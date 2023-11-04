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Канчельскис объяснил, почему Пиняев «поплыл»

4 ноября 2023, 23:20
2

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис объяснил отсутствие прогресса у нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес или просто волнение сказывается. Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, «Манчестер Юнайтед», вот парень и поплыл немного.

Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный игрок. Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь – все у него получится», – сказал Канчельскис.

  • У Пиняева в сезоне 13 матчей РПЛ, гол и 3 ассиста.
  • На этой неделе Сергею исполнилось 19 лет.
  • Он стоит 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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Avitaminoz
1699393303
Да в аренду надо. Куда нибудь где с молодёжи не лепят лидеров. А дают играть спокойно.
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ZeBolotny
1699426152
Пиняев не "поплыл", он просто сильно переоценённый игрок! Салтыков допустим ничем не хуже.
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