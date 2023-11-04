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    Канчельскис объяснил, почему Пиняев «поплыл»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис объяснил отсутствие прогресса у нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес или просто волнение сказывается. Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, «Манчестер Юнайтед», вот парень и поплыл немного.

    Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный игрок. Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь – все у него получится», – сказал Канчельскис.

    • У Пиняева в сезоне 13 матчей РПЛ, гол и 3 ассиста.
    • На этой неделе Сергею исполнилось 19 лет.
    • Он стоит 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2023 23:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 8 ноября, 09:49

      Пиняев не "поплыл", он просто сильно переоценённый игрок! Салтыков допустим ничем не хуже.

      1
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      Рейтинг: +248

      Avitaminoz 8 ноября, 00:41

      Да в аренду надо. Куда нибудь где с молодёжи не лепят лидеров. А дают играть спокойно.

      0
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 5 ноября, 11:55

      Соболь уже давно "плавает" .

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 5 ноября, 11:42

      Главное это не попасть в питерскую помойку, там он точно будет плыть на скамейке и шлифовать до бдеска

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 09:04

      У Чалова тоже спад был,все критиковали,зато сейчас красавчик! Пиняев свое слово тоже скажет

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