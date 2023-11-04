Канчельскис объяснил, почему Пиняев «поплыл»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис объяснил отсутствие прогресса у нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес или просто волнение сказывается. Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, «Манчестер Юнайтед», вот парень и поплыл немного.

Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный игрок. Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь – все у него получится», – сказал Канчельскис.