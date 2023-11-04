Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Боруссия» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Боруссия» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» против «Баварии», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Вольф, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Брандт, Забитцер, Мален, Фюллькруг.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Горецка, Сане, Коман, Лаймер, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария»

    Боруссия-Бавария смотреть онлайн 4 ноября

    Новости по теме
    Комментатор Андронов послал *** руководство «Боруссии» Д 2
    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию» Д в гостях (4:0), у Кейна хет-трик 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» – «Бавария»: 10-й тур Бундеслиги
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+