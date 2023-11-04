Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» против «Баварии», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Вольф, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Брандт, Забитцер, Мален, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Горецка, Сане, Коман, Лаймер, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария»