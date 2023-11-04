Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию» Д в гостях (4:0), у Кейна хет-трик

«Бавария» в 10-м туре Бундеслиги крупно победила «Боруссию» в Дортмунде. Хет-трик у летнего новичка Гарри Кейна.

Ассистентский дубль оформил Лерой Сане.

Баварцы отстают от первого места на два очка. «Боруссия» – на семь.

«Боруссия» прервала восьмиматчевую серию без поражений.

«Бавария» не проигрывает дортмундцам в Бундеслиге с 2018 года.

Германия. Бундеслига. 10-й тур

Боруссия Д – Бавария – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Упамекано, 4; 0:2 – Кейн, 9; 0:3 – Кейн, 72; 0:4 – Кейн, 90+3.

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