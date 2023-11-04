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    • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию» Д в гостях (4:0), у Кейна хет-трик

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию» Д в гостях (4:0), у Кейна хет-трик

    «Бавария» в 10-м туре Бундеслиги крупно победила «Боруссию» в Дортмунде. Хет-трик у летнего новичка Гарри Кейна.

    Ассистентский дубль оформил Лерой Сане.

    Баварцы отстают от первого места на два очка. «Боруссия» – на семь.

    «Боруссия» прервала восьмиматчевую серию без поражений.

    «Бавария» не проигрывает дортмундцам в Бундеслиге с 2018 года.

    Германия. Бундеслига. 10-й тур

    Боруссия Д – Бавария – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Упамекано, 4; 0:2 – Кейн, 9; 0:3 – Кейн, 72; 0:4 – Кейн, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 5 ноября, 10:30

      Быстрые голы Баварии предопределили ход поединка. По счету нельзя сказать что у мюнхенцев все было так уж безоблачно. В обороне у них как всегда были ошибки но Боруссия ими не воспользовалась. Трудно сказать по какому сценарию пошла бы игра забей Боруссия при счете 0:2 ответный гол.
      Боруссии надо было отыгрываться, они шли вперед оголяя тылы, чем и воспользовалась Бавария.

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