Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию» Д в гостях (4:0), у Кейна хет-трик

Быстрые голы Баварии предопределили ход поединка. По счету нельзя сказать что у мюнхенцев все было так уж безоблачно. В обороне у них как всегда были ошибки но Боруссия ими не воспользовалась. Трудно сказать по какому сценарию пошла бы игра забей Боруссия при счете 0:2 ответный гол.
Боруссии надо было отыгрываться, они шли вперед оголяя тылы, чем и воспользовалась Бавария.
«Бавария» в 10-м туре Бундеслиги крупно победила «Боруссию» в Дортмунде. Хет-трик у летнего новичка Гарри Кейна.
Ассистентский дубль оформил Лерой Сане.
Баварцы отстают от первого места на два очка. «Боруссия» – на семь.
«Боруссия» прервала восьмиматчевую серию без поражений.
«Бавария» не проигрывает дортмундцам в Бундеслиге с 2018 года.
Германия. Бундеслига. 10-й тур
Боруссия Д – Бавария – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Упамекано, 4; 0:2 – Кейн, 9; 0:3 – Кейн, 72; 0:4 – Кейн, 90+3.