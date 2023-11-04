Комментатор Андронов послал *** руководство «Боруссии» Д

Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик «Боруссии» Д Алексей Андронов разочарован матчем 10-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:4).

«Спасибо, Эдин Терзич… Спасибо, Грегор Кобель… Спасибо, Вацке и Цорк…

Кто вы такие, я вас не знаю, идите *** [нафиг]. Все и немедленно! Сколько ж можно терпеть это?!

Тьфу на вас ещe раз!» – написал журналист в своем телеграм-канале.