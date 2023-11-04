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    Комментатор Андронов послал *** руководство «Боруссии» Д

    Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик «Боруссии» Д Алексей Андронов разочарован матчем 10-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:4).

    «Спасибо, Эдин Терзич… Спасибо, Грегор Кобель… Спасибо, Вацке и Цорк…

    Кто вы такие, я вас не знаю, идите *** [нафиг]. Все и немедленно! Сколько ж можно терпеть это?!

    Тьфу на вас ещe раз!» – написал журналист в своем телеграм-канале.

    • «Боруссия» отстает от 1-го места Бундеслиги на 7 очков.
    • Команда не выигрывала Бундеслигу с 2012 года.
    • Впереди у дортмундцев матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Dusheguboff 6 ноября, 12:01

      Всех лидеров продали, побеждать стало некому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +764

      Baggio1986 5 ноября, 08:50

      Походу ставка не зашла

      2
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