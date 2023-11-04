Комментатор Андронов послал *** руководство «Боруссии» Д

Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик «Боруссии» Д Алексей Андронов разочарован матчем 10-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:4).
«Спасибо, Эдин Терзич… Спасибо, Грегор Кобель… Спасибо, Вацке и Цорк…
Кто вы такие, я вас не знаю, идите *** [нафиг]. Все и немедленно! Сколько ж можно терпеть это?!
Тьфу на вас ещe раз!» – написал журналист в своем телеграм-канале.
- «Боруссия» отстает от 1-го места Бундеслиги на 7 очков.
- Команда не выигрывала Бундеслигу с 2012 года.
- Впереди у дортмундцев матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла».
Источник: «Бомбардир»