Экс-советник Федуна раскритиковал Абаскаля из-за Соболева

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

«Соболев – хороший парень и отличный нападающий. Не понимаю критику его поведения, у таких талантливых футболистов всегда бывают проблемы с поведением.

Рядом с Сашей должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности. Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата.

Паоло Ваноли, наоборот, нашел подход к Соболеву и добился успеха с этим нападающим – вместе они выиграли для «Спартака» Кубок России», – заявил Камоцци.