Экс-советник Федуна раскритиковал Абаскаля из-за Соболева

Сопелеву надо надавать по соплям, чтобы знал своё место. В нормальном клубе тренер должен иметь вес, и его надо уважать.
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
«Соболев – хороший парень и отличный нападающий. Не понимаю критику его поведения, у таких талантливых футболистов всегда бывают проблемы с поведением.
Рядом с Сашей должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности. Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата.
Паоло Ваноли, наоборот, нашел подход к Соболеву и добился успеха с этим нападающим – вместе они выиграли для «Спартака» Кубок России», – заявил Камоцци.
- Абаскаль отстранял форварда от занятий в общей группе.
- Причина санкций – нарушение дисциплины.
- В частности, тренер был недоволен тем, что Соболев игнорирует командные завтраки.