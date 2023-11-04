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    Экс-советник Федуна раскритиковал Абаскаля из-за Соболева

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

    «Соболев – хороший парень и отличный нападающий. Не понимаю критику его поведения, у таких талантливых футболистов всегда бывают проблемы с поведением.

    Рядом с Сашей должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности. Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата.

    Паоло Ваноли, наоборот, нашел подход к Соболеву и добился успеха с этим нападающим – вместе они выиграли для «Спартака» Кубок России», – заявил Камоцци.

    • Абаскаль отстранял форварда от занятий в общей группе.
    • Причина санкций – нарушение дисциплины.
    • В частности, тренер был недоволен тем, что Соболев игнорирует командные завтраки.

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    Источник: Sport24

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    04.11.2023 14:48
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 4 ноября, 18:35

      Сопелеву надо надавать по соплям, чтобы знал своё место. В нормальном клубе тренер должен иметь вес, и его надо уважать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 4 ноября, 15:58

      А не слишком ли раздули отношения Абаскаля и Соболева, которые конфликтом то можно назвать с большой натяжкой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep 4 ноября, 15:10

      Соболева ждёт судьба Глушакова..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > BarStep 4 ноября, 15:14

      Судьбишка.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep > Эном айс 4 ноября, 15:22

      Принимается..
      Именно так ))

      2
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