Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Радимов спрогнозировал результат матча Россия – Куба

    Владислав Радимов считает, что сборная России должна громить Кубу в товарищеском матче.

    «У нас каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего. Никто с нами играть не хочет. То, что осталось, с теми играем.

    Из плюсов единственное можно сказать, что сборная жива. Мы готовимся к тому, что, если нас когда‑то вернут, есть люди, которые будут представлять сборную.

    Ни одного футболиста сборной Кубы не знаю. Конечно же, мы должны обыгрывать такие команды и обыгрывать с запасом«, – сказал Радимов.

    • Россия примет Кубу 20 ноября.
    • Матч состоится в Волгограде.
    • Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

    Новости по теме
    Радимов определил фаворита в матче «Локо» – «Спартак»: «Должен уверенно победить» 17
    Радимов назвал профнепригодным судью РПЛ
    Радимов объяснил, почему в сборную был вызван только один игрок «Зенита» 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 4 ноября, 16:16

      Хотя бы на сборной Кубы показали, есть ли у нас мастера кожаного мяча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 4 ноября, 14:22

      Какая глубокая мысль у этого человека. Гигант, можно сказать. Для чего такое вообще на свет вытаскивать? Совсем на Матч-ТВ маразм крепчает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 4 ноября, 13:29

      Кению тоже "должны были обыгрывать с запасом", в итоге еле вничью сыграли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      biber ru 4 ноября, 11:02

      Пациент скорее жив, чем мёртв.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 4 ноября, 09:57

      Радимов еще жив?(
      До чего же живуче пи...ерское отродье(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18348

      Barmaleushka > rac531 4 ноября, 11:16

      Он и тебя переживëт, дырявый ты боров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > Barmaleushka 4 ноября, 11:57

      Да уж, человечеству опять не повезет(
      Дермо, как известно, не тонет ...

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+