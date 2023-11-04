Радимов спрогнозировал результат матча Россия – Куба

Владислав Радимов считает, что сборная России должна громить Кубу в товарищеском матче.

«У нас каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего. Никто с нами играть не хочет. То, что осталось, с теми играем.

Из плюсов единственное можно сказать, что сборная жива. Мы готовимся к тому, что, если нас когда‑то вернут, есть люди, которые будут представлять сборную.

Ни одного футболиста сборной Кубы не знаю. Конечно же, мы должны обыгрывать такие команды и обыгрывать с запасом«, – сказал Радимов.