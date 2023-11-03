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    • Гурцкая рассказал, что делать с Абаскалем в случае поражения «Спартака» от «Локо»

    Гурцкая рассказал, что делать с Абаскалем в случае поражения «Спартака» от «Локо»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая дал рекомендацию «Спартаку» на случай поражения от «Локомотива» в 14-м туре РПЛ.

    «Даже если «Спартак» проиграет 0:1, Абаскаля не надо пускать в клубный автобус. Нужно вызвать эконом-такси, чтобы быстрее по выделенке доехал до аэропорта. Надо отправлять его.

    Я не знаю, понимает ли это «Спартак», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Соглашение действует до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди матч 14-го тура против «Локомотива» (5 ноября).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 23:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1951

      rac531 4 ноября, 10:21

      А кто такие Гурцкие?
      Известные мошенники и бездари(
      Диана косила под слепую певицу и вовсю стригла денежку )

      Тимура же гнали из всех команд второй лиги)
      Как агент, известен как пбхазский проходимец)

      0
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 09:34

      Над сви ньями сейчас только ленивые не надругаются. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 4 ноября, 07:56

      Это надо было сделать ещё месяц назад , но в Лукойле походу вообще с футболом мало знакомы, поэтому мы продолжаем наблюдать это чудо на тренерском посту.

      0
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 4 ноября, 00:47

      Удачи Локо, раздавите этот прыщ, под названием срамтак.
      Гичего проще не вижу!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 4 ноября, 06:09

      Не воняй КНЯГИНЯ

      2
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      ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З > Suvorov71 4 ноября, 07:52

      Почему это Животное вы называете благородным словом Княгиня ?
      По харе определиле пол , но видно же скотство и отсутствие интелекта.
      Это просто Животное.

      0
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Алексей З 4 ноября, 10:17

      Если честно, я стараюсь не хамить ЛЮДЯМ, но когда вошел бомбардир понял, что с такими можно разговаривать на их языке, так что иногда меня заносит, не обращайте внимание, только так можно понять, что это за болелы

      0
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З > Suvorov71 5 ноября, 09:10

      ЛЮДЯМ хамить не айс, но здесь встречаются такие мрази , что просто трудно себя сдерживать.
      Они просто всегда заточены на провокации и такое ощущение . что админ их "крышует". Ответишь этим животным и получаешь бан.
      Если мы за Спартак , то вся гопота "поливает" как хочет...
      Честно говоря , этот сайт из за этого покидают многие адекватные люди , с которыми интересно общаться.
      Даже из Питера есть нормальные , но их очень мало.

      0
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 3 ноября, 23:54

      Гурцкая, сколько твоих предложений по игрокам забраковали в Спартаке и лично Абаскаль?
      Халява кончилась, а моська все лает на слона.))

      2
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 3 ноября, 23:47

      Абаскаль, вынеси Локо, что бы эти твиздаболы хоть на тур замолкли !!! Достали уже !!! - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!

      5
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      Рейтинг: +1855

      balam > VVM1964 4 ноября, 15:48

      блин, а Локо то причем?

      1
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > balam 4 ноября, 17:46

      Внимательнее читайте статью ...

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      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан > VVM1964 4 ноября, 18:28

      Нам очки тоже нужны. Буду смотреть с папой который за ваших, в такой ситуации соглашусь за ничью ))

      Спартак, увы, обречен на внимание всех видов болтунов. Это тема вечная

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Красногорск_Фан 4 ноября, 21:55

      Нам нужнее - сам же видишь )))

      1
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