А кто такие Гурцкие?
Известные мошенники и бездари(
Диана косила под слепую певицу и вовсю стригла денежку )
Тимура же гнали из всех команд второй лиги)
Как агент, известен как пбхазский проходимец)
Футбольный агент Тимур Гурцкая дал рекомендацию «Спартаку» на случай поражения от «Локомотива» в 14-м туре РПЛ.
«Даже если «Спартак» проиграет 0:1, Абаскаля не надо пускать в клубный автобус. Нужно вызвать эконом-такси, чтобы быстрее по выделенке доехал до аэропорта. Надо отправлять его.
Я не знаю, понимает ли это «Спартак», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Соглашение действует до 2025 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Впереди матч 14-го тура против «Локомотива» (5 ноября).