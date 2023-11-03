Гурцкая рассказал, что делать с Абаскалем в случае поражения «Спартака» от «Локо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал рекомендацию «Спартаку» на случай поражения от «Локомотива» в 14-м туре РПЛ.

«Даже если «Спартак» проиграет 0:1, Абаскаля не надо пускать в клубный автобус. Нужно вызвать эконом-такси, чтобы быстрее по выделенке доехал до аэропорта. Надо отправлять его.

Я не знаю, понимает ли это «Спартак», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.