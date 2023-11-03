Назначения судей на «Локо» – «Спартак» и другие матчи 14-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на ближайший тур РПЛ.
4 ноября (суббота)
«Ахмат» – «Факел»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Сергей Карасeв; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
5 ноября (воскресенье)
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Резников.
ЦСКА – «Пари НН»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.
6 ноября (понедельник)
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Урал» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.
«Сочи» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Анатолий Цветнов.