Стало известно решение по проведению хоккейных матчей на стадионе «Пари НН»

В Нижнем Новгороде перенесли планы организовать хоккейные матчи на футбольном стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей. На нем проводит свои игры клуб РПЛ «Пари НН».

Планировалось, что 5 января 2024 года в чемпионате МХЛ на «Нижнем Новгороде» сыграют местная «Чайка» против тольяттинской «Ладьи».

7 января 2024 года нижегородское «Торпедо» в рамках чемпионата КХЛ должно было встретиться с минским «Динамо».

«В указанные даты на футбольном стадионе проводить хоккейные матчи не будут, но от идеи проведения матчей на открытом воздухе в будущих сезонах не отказываемся», – сообщили в пресс службе ХК «Торпедо».

Отказ от проведения матчей связан с тем, что «Пари НН» сыграет на домашнем стадионе уже в начале марта, для этого необходимо сберечь газон, который может быть поврежден при установке хоккейной коробки на футбольное поле.