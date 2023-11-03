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    • Стало известно решение по проведению хоккейных матчей на стадионе «Пари НН»

    Стало известно решение по проведению хоккейных матчей на стадионе «Пари НН»

    В Нижнем Новгороде перенесли планы организовать хоккейные матчи на футбольном стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей. На нем проводит свои игры клуб РПЛ «Пари НН».

    • Планировалось, что 5 января 2024 года в чемпионате МХЛ на «Нижнем Новгороде» сыграют местная «Чайка» против тольяттинской «Ладьи».
    • 7 января 2024 года нижегородское «Торпедо» в рамках чемпионата КХЛ должно было встретиться с минским «Динамо».

    «В указанные даты на футбольном стадионе проводить хоккейные матчи не будут, но от идеи проведения матчей на открытом воздухе в будущих сезонах не отказываемся», – сообщили в пресс службе ХК «Торпедо».

    Отказ от проведения матчей связан с тем, что «Пари НН» сыграет на домашнем стадионе уже в начале марта, для этого необходимо сберечь газон, который может быть поврежден при установке хоккейной коробки на футбольное поле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2023 13:29
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