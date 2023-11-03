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    • В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

    В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что в гостевом матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (1:2) многие моменты судьи оценивали против его команды.

    «Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей.

    Хорошо оценю результаты на групповом этапе. Новая команда, 16 новых футболистов. Все, что мы могли за короткий промежуток времени сделать, мы сделали», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» занял четвертое место в группе D пути РПЛ Кубка России и завершил выступления в турнире.
    • «Динамо» стало вторым в квартете, что позволило сохранить место в пути РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    03.11.2023 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5983

      neim 3 ноября, 16:50

      А где Юран-то, чего молчит ? Обычно жалуется после поражений. А в принципе к чему жаловаться -то, всё одно, игра для нижегородцев совсем не нужная, силы только зря тратили. Ну или действительно Краснодар их зарядил ? )))

      0
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      Рейтинг: +1505

      GreyDM 3 ноября, 14:30

      Насчёт переигранной концовки матча- улыбнуло))) Судья добавил 3 мин. Когда Гладышев забил- на табло было 93: 06. Т.е. надо было свистнуть, в тот момент, когда Фома собирался с довольно близкого расстояния заброс в штрафную делать)

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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:26

      Что-то НН стал самым ярым терпилой в нашем футболе, каждый матч у них вопросы по судейству.
      Вам этот матч вообще не нужен был или Галицкий мотивировал ?

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 13:15

      Ну оно и понятно, там же тренер Юран а его все судят плохо когда он проигрывает, а вот когда выигрывает, то тогда все путём, ну это точно как и Урал

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      Рейтинг: +213

      яцык 3 ноября, 13:10

      Че за непонятки?Гендиректор усирается в ничего не значившем матче для его команды.А если начал -обоснуй.Ответь за базар Дава

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      Рейтинг: +366

      Strig 3 ноября, 12:51

      ну да... судьи из мухосранска знают когда засунуть свисток в жопу

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