В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что в гостевом матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (1:2) многие моменты судьи оценивали против его команды.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей.

Хорошо оценю результаты на групповом этапе. Новая команда, 16 новых футболистов. Все, что мы могли за короткий промежуток времени сделать, мы сделали», – сказал Мелик-Гусейнов.