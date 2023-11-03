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  • «Милан» – «Удинезе»: прогноз на матч 11 тура Серия А, 4 ноября

«Милан» – «Удинезе»: прогноз на матч 11 тура Серия А, 4 ноября

3 ноября 2023, 00:55

В субботу, 4 ноября, «Милан» на своем поле сыграет с «Удинезе». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Италии по футболу и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Милан»

Команда с 22 баллами идет на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Интера» составляет три балла. «Милан» в десяти матчах чемпионаты страны выиграл семь игр, в одной встрече сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Пиолы забили 18 голов, но при этом пропустили 11 мячей.

«Удинезе»

Команда в 10 матчах чемпионата Италии набрала только семь очков и располагается на 17 месте в турнирной таблице. «Удинезе» еще не побеждал в новом розыгрыше Серии А. Команда семь раз сыграла вничью и потерпела три поражения. «Удинезе» забил шесть голов, а пропустил целых 14 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 103 матча, в которых «Милан» побеждал 44 раза, а «Удинезе» выигрывал в 22 встречах.

Прогноз на матч «Милан» – «Удинезе»

«Милан», на наш взгляд, должен без особых проблем выигрывать эту встречу. Предположим, подопечные Пиолы обыграют соперника с комфортным для себя счетом, исходя из этого и выберем вариант ставки на эту игру. Наш прогноз – победа «Милана» (1.45), тотал больше 2.5 (1.78).

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Удинезе Милан
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