Сборная из самых дорогих игроков топ-5 лиг в возрасте 30+ лет

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты из топ-5 европейских лиг, которым уже исполнилось 30 лет.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Давид Алаба («Реал»);

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Томас Парти («Арсенал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Гарри Кейн («Бавария»).