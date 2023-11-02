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    Сборная из самых дорогих игроков топ-5 лиг в возрасте 30+ лет

    Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

    В ней собраны самые дорогие футболисты из топ-5 европейских лиг, которым уже исполнилось 30 лет.

    Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

    Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Давид Алаба («Реал»);

    Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Томас Парти («Арсенал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Гарри Кейн («Бавария»).

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    Источник: Transfermarkt

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    02.11.2023 22:54
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