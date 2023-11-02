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    Суарес воссоединится с Месси в США

    Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами». Форвард и клуб уже провели переговоры по электронной почте и планируют заключить контракт на один год с возможностью его продления еще на сезон.

    Ожидается, что Суарес прилетит в Майами, чтобы согласовать последний условия соглашения, после завершения сезона в Бразилии в декабре.

    Уругваец также решает возникшие у него ранее проблемы с коленом и каждый день проходит необходимые процедуры.

    • Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и Суарес ранее выступали вместе в «Барселоне» с 2014 по 2020 годы.
    • В составе команды МЛС также выступают еще два бывших игрока «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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    Источник: El Pais

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    02.11.2023 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      _lubitel_ 3 ноября, 14:52

      Пенсионеры Барселоны воссоединяются

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