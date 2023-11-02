Суарес воссоединится с Месси в США

Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами». Форвард и клуб уже провели переговоры по электронной почте и планируют заключить контракт на один год с возможностью его продления еще на сезон.

Ожидается, что Суарес прилетит в Майами, чтобы согласовать последний условия соглашения, после завершения сезона в Бразилии в декабре.

Уругваец также решает возникшие у него ранее проблемы с коленом и каждый день проходит необходимые процедуры.