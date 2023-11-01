Стала известна дата жеребьевки 1/4 финала Фонбет Кубка России

Жеребьевка 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ и Пути регионов пройдет 3 ноября. Ее покажут в прямом эфире на «Матч ТВ», начало – в 12:00. Гостями церемонии станут экс-футболисты сборной России Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Руслан Пименов.

Путь регионов

В жеребьeвке нижней сетки примут участие восемь клубов. Четыре шара с названиями команд-победителей шестого раунда Пути регионов турнира будут помещены в первую корзину. Во второй окажутся команды, которые заняли третьи места по итогам группового раунда Пути РПЛ. Для формирования пар из каждой корзины поочередно отбираются по одному шару. Принимающим клубом становится клуб, победивший в шестом раунде Пути Регионов.

Путь РПЛ

В жеребьевке верхней сетки примут участие восемь клубов. В первой корзине окажутся команды, занявшие первые места в своих группах в групповом раунде Пути РПЛ. Во второй – клубы со вторых строчек таблиц. В ходе жеребьевки из второй корзины отбирается по одному шару, выбранные команды занимают позицию принимающего клуба в парах. Далее из первой корзины также отбираются по одному шару – команды поочередно получают своих соперников. Клубы, проводившие между собой матчи на групповом этапе не смогут сыграть друг с другом.

Решающие матчи шестого раунда Пути регионов и оставшиеся матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут 1 – 2 ноября.