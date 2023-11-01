Аршавин назвал игрока, удивившего его в первой части сезона РПЛ

Андрей Аршавин рассказал, какой футболист из РПЛ стал для него открытием в сезоне-2023/24.
– Давайте немного про РПЛ. Кто больше всего удивил в первой половине сезона?
– Если мы про игроков, то Илья Ишков. Он был хорош в не только в «Урале», но и в молодежной сборной. А из клубов меня удивляют «Факел» и «Пари НН».
- Ишков дебютировал за основную команду «Урала» в июне.
- Его статистика: 17 матчей, 1 гол, 1 ассист.
- «Пари НН» идет на 8-м месте в РПЛ после 13 туров, «Факел» – на 12-м.
Источник: Sport24