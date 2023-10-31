Фонбет Кубок России. «Балтика» разгромила «Ахмат» (4:1) благодаря дублю Мусаева

«Балтика» дома крупно обыграла «Ахмат» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Калининградцы победили со счетом 4:1, несмотря на то, что пропустили первыми.

«Балтика» набрала 12 очков и финишировала второй в группе после «Зенита». «Ахмат» с семью баллами стал третьим и продолжит выступление в Пути регионов.

Россия. Кубок. Группа C. 6-й тур

Балтика (Калининград) – Ахмат (Грозный) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Швец, 34; 1:1 – Энрикес, 45; 2:1 – Мусаев, 48; 3:1 – Мусаев, 79; 4:1 – Гузина, 90+3.

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