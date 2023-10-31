Тормена: «Счастлив, что оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рад, что не выбрал «Спартак» прошедшим летом.

«Безусловно, я счастлив, что в итоге оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке». Изначально понимал, что «Краснодар» – самый лучший и правильный выбор для меня. Так и получилось.

Я очень доволен тем, что играю в этой команде. Хочу продолжать приносить пользу «Краснодару» и бороться за титулы», – сказал Тормена.