Агент Ренана оценил положение бразильца в «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о положении своего клиента в петербургском клубе.
«Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита», но не у меня. Для него сейчас не тревожная ситуация», – сказал Гарсия.
- 20-летний Ренан перешeл в «Зенит» в январе 2023 года.
- На счету защитника 17 матчей за петербургскую команду без результативных действий.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отмечал, что Ренан допускает слишком много ошибок и нуждается в прогрессе.
Источник: Metaratings.ru