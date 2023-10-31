Агент Ренана оценил положение бразильца в «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о положении своего клиента в петербургском клубе.

«Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита», но не у меня. Для него сейчас не тревожная ситуация», – сказал Гарсия.