«Сочи» может начать сотрудничество с иранским клубом

«Сочи» находится на финальной стадии переговоров о заключении меморандума о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана «Эстеглялем».

Соглашение между клубами будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России, обмен молодыми футболистами для их развития, один товарищеский матч между клубами в год.

У «Сочи» и «Эстегляля» будет возможность брать у друг друга игроков в аренду с правом выкупа. Если такой футболист возвращается в свой первоначальный клуб из аренды, то для клуба-партнера предусматривается процент в случае его продажи.

Кроме того, «Сочи» и «Эстегляль» также могут совместно приобретать зарубежных игроков, делить права на них и получать прибыль в случае последующей продажи.