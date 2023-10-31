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  • Винисиус: «Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы расистов не было среди нас»

Винисиус: «Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы расистов не было среди нас»

31 октября 2023, 11:58
3

Вингер «Реала» Винисиус упомянул тему борьбы с расизмом на футбольных стадионах после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

«Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.

Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – заявил Винисиус.

  • Ранее бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании.
  • Винисиус получил трофей имени Сократеса получил награду на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
  • Он создал образовательное приложение для малоимущих студентов.

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Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (3)
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vmonomah17
1698750116
Нужно убрать из Ла Лиги всех черных. Нет черных - нет расизма)))
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АКС-74У
1698750824
Для начала надо Винисиусу рот зашить, а то, когда болтает, становится сильно похож на обезьяну.
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Maxi_7
1698751580
Винисиус, никто не сможет сделать больше для борьбы с расизмом, чем ты сам... достаточно просто начать вести себя как человек...
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