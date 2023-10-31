Винисиус: «Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы расистов не было среди нас»

Вингер «Реала» Винисиус упомянул тему борьбы с расизмом на футбольных стадионах после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

«Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.

Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – заявил Винисиус.