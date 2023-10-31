Винисиус: «Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы расистов не было среди нас»

Вингер «Реала» Винисиус упомянул тему борьбы с расизмом на футбольных стадионах после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.
«Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.
Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – заявил Винисиус.
- Ранее бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании.
- Винисиус получил трофей имени Сократеса получил награду на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
- Он создал образовательное приложение для малоимущих студентов.
Источник: Официальный сайт «Реала»