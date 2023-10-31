Месси назвал двух футболистов, которые в ближайшие годы выиграют «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» высказался об игроках «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

«Однажды Холанд и Мбаппе выиграют «Золотой мяч». Эрлинг тоже этого заслужил, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всем.

Эта награда могла бы стать и вашей сегодня. Я уверен, что в ближайшие годы вы его выиграете», – сказал Месси.

30 октября Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз.

Норвежец стал вторым в голосовании, француз – третьим.

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