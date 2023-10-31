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  • Месси назвал двух футболистов, которые в ближайшие годы выиграют «Золотой мяч»

Месси назвал двух футболистов, которые в ближайшие годы выиграют «Золотой мяч»

31 октября 2023, 08:12
46

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» высказался об игроках «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

«Однажды Холанд и Мбаппе выиграют «Золотой мяч». Эрлинг тоже этого заслужил, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всем.

Эта награда могла бы стать и вашей сегодня. Я уверен, что в ближайшие годы вы его выиграете», – сказал Месси.

  • 30 октября Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз.
  • Норвежец стал вторым в голосовании, француз – третьим.

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Источник: Goal.com
Интер Майами Аргентина Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (46)
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Garrincha58
1698733991
8 мячей? меня никто не переубедит, что штуки три он выиграл не заслуженно во времена Хави и Иньесты парочку и сейчас тоже
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Таврида
1698736155
"Эта награда могла бы стать и вашей сегодня. Но есть только один неповторимый Я, поэтому сасите" - сказал Месси.
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DeStar
1698746529
ну такое. Безусловно месси великий, это 100%. но мне жаль, что зм теряет именно свою актуальность, ведь его фишка в том, что вручают его лучшему за сезон. Месси не был лучшим ни по стате, ни по игре, ни по стараниям даже чм да, это один весомый повод для номинации месси, он был там хорош, и заслужил быть в тройке. Но все же условный холанд точно провел такой сезон, за который месси получал свои ЗМ ранее, выиграл все что можно, было лучшим бомбардиром везде, у месси за эти заслуги где-то 3-4 мяча есть у самого, а тут за буквально матчей 5 нормальных на чм.. жаль. 8 зм для него это дикий перебор, тут лишних не 1 зм, а несколько ,и это обидно в целом. Холанд должен был получить
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