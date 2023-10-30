В Бразилии высказались о матче с Россией

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», – сказал Пайва.