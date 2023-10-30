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    В Бразилии высказались о матче с Россией

    Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

    «Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», – сказал Пайва.

    • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: победила Камерун (1:0) в Москве и сыграла вничью с Кенией (2:2) в Турции.
    • Соперники России по товарищеским встречам в ноябре пока неизвестны.

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    Источник: Sport24

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    30.10.2023 11:47
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102910

      zigbert 30 октября, 15:35

      Придется ждать такого матча на будущих ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15046

      Skull_Boy 30 октября, 13:47

      А надо ли это Бразилии играть с любителями

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7066

      Давид59 > Skull_Boy 30 октября, 13:57

      Конечно нет. Это был очень деликатный отказ

      0
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