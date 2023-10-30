Наставник «Бреста» раскритиковал Мбаппе за поведение в матче Лиги 1

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа раскритиковал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе за поведение в матче 10-го тура Лиги 1, закончившегося гостевой победой парижан со счетом 3:2.

После победного гола на 89-й минуте встречи форвард столичной команды прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

«Я был немного удивлен его реакцией, потому что я нахожу это смешным. Должно быть, он так переживает из-за всего этого. Стадион полностью поддерживает свою команду, как и на всех аренах. Атмосфера вполне здоровая. Конечно, соперника могут дразнить, и это нормально, тем более что он звезда своей команды и самый опасный игрок.

Но когда ты забиваешь два гола, а события складываются подобным образом, я думаю, это немного нелепо. Он должен быть выше этого.

Сегодня на стадионах мы защищены, игрокам обеспечена максимальная безопасность, на поле прорываются крайне редко. Я говорю себе, что двадцать лет назад, на действительно жарком стадионе, этот матч мог бы быть испорчен, все могло бы быть очень серьезно.

Лучшие игроки должны вести себя осознанно, быть выше всего этого, а не реагировать подобным образом, когда им свистят. Потому что это случается часто. Думаю, это позор. Это портит впечатление от матча, от его концовки», – сказал Руа.