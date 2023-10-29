Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монако», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лилль»: Шавалье, Рибейро, Гудмундссон, Диаките, Сантос, Бенталеб, Кабелла, Кавальеро, Андре, Жегрова, Дэвид.
Главный тренер: Паулу Фонсека
«Монако»: Кен, Вандерсон, Закария, Якобс, Магасса, Синго, Камара, Головин, Минамино, Фофана, Балогун.
Главный тренер: Ади Хюттер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лилль» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на Megogo.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».