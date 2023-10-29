Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монако», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лилль»: Шавалье, Рибейро, Гудмундссон, Диаките, Сантос, Бенталеб, Кабелла, Кавальеро, Андре, Жегрова, Дэвид.

Главный тренер: Паулу Фонсека

«Монако»: Кен, Вандерсон, Закария, Якобс, Магасса, Синго, Камара, Головин, Минамино, Фофана, Балогун.

Главный тренер: Ади Хюттер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лилль» – «Монако»