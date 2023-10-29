Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монако», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лилль»: Шавалье, Рибейро, Йоро, Диаките, Исмаили, Бенталеб, Гомес, Кавальеро, Андре, Жегрова, Языджи.

Главный тренер: Паулу Фонсека

«Монако»: Кен, Якобс, Диатта, Матсима, Синго, Закария, Головин, Минамино, Фофана, Бен-Йеддер Балогун.

Главный тренер: Ади Хюттер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лилль» – «Монако»