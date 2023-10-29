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    • «Лилль» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2023

    «Лилль» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монако», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лилль»: Шавалье, Рибейро, Гудмундссон, Диаките, Сантос, Бенталеб, Кабелла, Кавальеро, Андре, Жегрова, Дэвид.

    Главный тренер: Паулу Фонсека

    «Монако»: Кен, Вандерсон, Закария, Якобс, Магасса, Синго, Камара, Головин, Минамино, Фофана, Балогун.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лилль»«Монако»

    Лилль-Монако смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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