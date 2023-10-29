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Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Факела»

29 октября 2023, 11:28
23

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил поражение команды от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

  • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
  • Спартаковцы после матча жаловались на поле.
  • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

«На этот раз не могу сказать, что Гильермо Абаскаль как-то не угадал с составом. Это была почти та же команда, что обыгрывала «Пари НН», за исключением Квинси Промеса, который вообще не приехал в Воронеж. То, что «Спартаку» будет тяжело с «Факелом», сразу было понятно: команда неуступчивая, поле не лучшего качества, а тут еще и погодные условия. Снег выпал, дождь шел два дня подряд – в результате поле превратилось в болото.

В такой ситуации игра замедляется, на поле очень тяжело контролировать мяч, использовать дриблинг. «Факел» к подобным условиям, конечно же, привычен. Игроки никогда на свое поле не жалуются. Абаскаль перед игрой ещe говорил, что «кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет иметь преимущество». Так «Факелу» и не надо было адаптироваться! А «Спартак» так и не смог перестроиться.

На первый план здесь вышла функциональная подготовка, бойцовские качества, умение играть в мяч. У «Факела» с этими компонентами всe в порядке. Здесь нужно было упрощать игру, использовать длинные передачи. Это совсем не стиль «Спартака». Даниилу Денисову было тяжело, Тео Бонгонда и Антон Зиньковский не очень сильны в отборе. А остальные спартаковские игроки средней линии просто проигрывали борьбу сопернику. В результате группа атаки гостей оказалась отрезанной, не могла зацепиться за мяч.

«Спартак» не только не имел преимущества, но ещe и в первом тайме откровенно устал. У «Факела» и с владением было лучше, и с моментами. Уже в первом тайме воронежская команда могла забить, когда Евгений Марков угодил в штангу. Красно-белые не сумели дать хоть какую-то передышку своим защитникам и в конце концов те дважды ошиблись. Сперва пенальти и удаление после неудачных действий Срджана Бабича, потом Даниил Хлусевич допустил оплошность. И всe, игра была сделана!» – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Бубнов Александр
Комментарии (23)
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Цугундeр
1698569431
Доктор Бубновский , выйдя из психушки , выдал вполне реальный диагноз..
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NewLife
1698571099
Все правильно. Тренер - дно.
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ilichkadr
1698571113
"Так «Факелу» и не надо было адаптироваться! А «Спартак» так и не смог перестроиться." Низы не могут жить по старому а верхи не могут управлять по новому. Занавес............
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paracetamol
1698573275
Буба сказал: бу-бу.
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saf05
1698578337
Поле, поле, поле, надоели уже, для тех и других одно поле. А в других матчах что ???, небо темней.
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Muboraksho
1698590965
Бубнов прав как всегда. Аналитик с большой буквы.
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